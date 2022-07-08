Масовані обстріли проводяться з використанням засобів протиповітряної оборони.

Голова Миколаївської ОВВА Віталій Кім попередив, що росіяни частіше атакують Миколаївщину ракетами.

Про це йшлося в його відеозверненні 8 липня.

"Почастішали обстріли ракетні. ... Вони по 12 ракет стріляють, зараз взялися за села, в тому числі Березнегувате, В радіусі там ангари розбивають. Будьте обережні, слухайте повітряну тривогу", - сказав він.

Кім також стверджує, що армія РФ переробляє ракети С-300, призначені для оборони від ударів засобів повітряно-космічного нападу противника, в зброю для атаки. Через це їхні удари не відрізняються точністю, а пуски ракет - масові.

Обстріли Миколаєва та Миколаївської області: ситуація за минулу добу

Як писав УНІАН, 14 ракет в ніч на 7 липня росіяни випустили з Голої Пристані в напрямі Миколаєва.

Протягом 7 липня обстріли тривали. За інформацією ДСНС у Миколаївській області, протягом доби 7 липня зареєстровано 12 пожеж, 5 з яких виникли в результаті бойових дій.

Як інформує голова ОВВА Віталій Кім, вдень 7 липня внаслідок попадання боєприпасів і їх уламків виникли пожежі на відкритих територіях. Вранці 8 липня в Миколаєві пролунали вибухи, інформація уточнюється.

Березнегуватська громада була під обстрілами 7 липня, атаки тривали в п'ятницю. Так, 7 липня обстрілів зазнало селище Березнегувате, села Маломихайлівське і Станція Березнегувате. Попередньо без жертв. Інформація про пошкодження уточнюється.

Вранці 8 липня, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілів є руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Увечері 7 липня фіксували обстріли в Широківській громаді Баштанського району. Попадання були по відкритих територіях і на території фермерського господарства. Потерпілих немає.

Протягом ночі з 7 на 8 липня обстріли переважно були поза населеними пунктами, горіли поля, без постраждалих.

У Миколаївському районі в результаті обстрілу села Українка 7 липня загинули дві людини. Інформація про пошкодження уточнюється.

У СВТ "Бірюза" горів дачний будинок, а в селищі Полігон внаслідок потрапляння уламків боєприпасів горіла трава на території колишньої ферми.

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