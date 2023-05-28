Також вдалося знищити три склади з боєприпасами противника.

На Таврійському напрямку українські військові ліквідували понад роту російських окупантів, а також знищили та пошкодили вісім одиниць ворожої техніки.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 609 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника", - розповів він.

За словами Тарнавського, йдеться про два танки, три бойові машини піхоти, систему відеоспостереження "Муром-М" і гаубицю 2А65 "Мста-Б".

Крім того, вдалося знищити три склади з боєприпасами російського ворога.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували близько 400 російських окупантів. Також було знищено ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерійські систем та іншу ворожу техніку. Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 206,6 тисяч осіб.

На херсонському напрямку за минулу добу українські військові виявили й знищили сім російських БПЛА оперативного та тактичного рівнів. Також ЗСУ ліквідували шість рашистів і знищили дев'ять одиниць авто-бронетехніки, дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт-Б".

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