Російські загарбники зазнають певних втрат, але українців попереджають про можливість ракетної атаки.

На херсонському напрямку російські окупанти суттєво посилили повітряну розвідку. Зокрема, за минулу добу виявлено і знищено сім безпілотних шпигунів оперативного та тактичного рівнів.

"Загальні ж втрати ворога склали шість рашистів, дев'ять одиниць авто-бронетехніки, дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт-Б" і два переоблаштованих (під ДРГ - УНІАН) човни. Ще один спостережний пункт противника також знищено", - повідомляє оперативне командування "Південь".

Також зазначється, що в Чорному морі ворог знов прибрав носії "Калібрів". Зокрема, корабельне угруповання росіян наразі складає сім одиниць, ще один корабель чергує в Азовському морі.

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"Всі ракетоносії заведені в пункти базування, але рівень ракетної загрози залишається високим. Для виведення ракетоносіїв на чергування досить кількох годин, а після дронової атаки ворог часто застосовував ракетні удари, як засіб посилення тиску і психологічного напруження населення", - акцентують українські військові.

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Нагадаємо, вчора, 27 травня, ворог раптово вивів у Чорне море носій "Калібрів", який до того був відсутній. В той же час, обстановка обстановка в Азовському і Середземному морях останні кілька днів залишається без змін. В Азовському - носіїв "Калібрів" немає, у Середземному - один із чотирма ракетами на борту.

Також стало відомо про чергові успіхи ЗСУ на півдні. Зокрема, українським захисникам вдалося знищити систему відеоспостереження "Муром" і два "Shahed-131/136", які атакували Миколаївщину. Окрім цього, Сили оборони влучно збивають безпілотних шпигунів.

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