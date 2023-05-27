Зокрема, серед знищеного опинилися станція радіоелектронної боротьи "Борисоглєбськ-2" і система відеоспостереження "Муром-М".

На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони знищили майже дві роти російських окупантів, знешкоджено 13 одиниць військової техніки противника.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на цьому напрямку протягом доби виконали 774 вогневих завдання.

За його словами, йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН). Знищено та пошкоджено 13 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 4 БМП, БпЛА "Ланцет-3", БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан", станція РЕБ "Борисоглєбськ-2", система відеоспостереження "Муром-М", - заявив командувач.

Також, як додав Тарнавський, було знищено 4 склади з боєприпасами ворога.

Російські втрати в Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку війни загальні бойові втрати окупантів склали 206 тис. 200 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 480) загарбників. Також було знищено три ворожі танки, сім бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи та дві РСЗВ.

Примітно, що протягом травня різко зросли втрати росіян в артилерії. Зважаючи на важливість цього типу озброєнь для російскох тактики ведення війни, це матиме далекосяжні наслідки для агрессора.

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