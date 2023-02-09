Відзначається, що смертність у вищих ешелонах керівництва армії РФ має негативний ефект на особовий склад.

Японські розвідники вважають, що в Україні вже загинуло понад 20 генералів російської армії. Висока смертність серед командувачів армією РФ погано позначається на військах окупантів.

Генерал у відставці і екс-глава штабу Сухопутних сил Японії Кієфумі Іват в коментарі виданню Nikkei відзначив, що це число "неймовірно велике". Він зазначив, що смерть серед генералів послаблює моральний дух солдатів.

За однією з версій японської розвідки, Збройні Сили України могли використовувати сигнали мобільних телефонів, щоб виявити командування військ РФ.

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Згідно з іншою версією розвідників, знаходити командирів окупантів захисникам України допомагають партизани на тимчасово окупованих територіях.

Війна в Україні - останні дані

За минулу добу, 8 лютого, українські воїни відбили атаки росіян в районі в районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; виїмка, Федорівка, Бахмут, Червона Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.

При цьому росіяни завдали три ракетних і 45 авіаударів. В результаті цих злочинів загинули три цивільних людини, ще троє українців знаходиться у важкому стані.

Загальний втрати серед особового складу росіян за час повномасштабного вторгнення досягли позначки 135010 осіб.

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