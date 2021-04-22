Ще 258 громадян України вважаються зниклими безвісти.

На окупованому Донбасі утримують у полоні 280 українців.

Читайте такожОкупанти посилено вербують мешканців ОРДЛО на тлі стягування військ РФ (фото)Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в Facebook Facebook.

За її даними, на тимчасово на окупованих територіях на сході України утримуються 280 українських громадян, а ще 258 людей вважаються зниклими безвісти.

Денісова зазначила, що стосовно бранців «порушуються основоположні права людини, встановлені Конвенцією ООН про захист прав людини, – на захист від катувань, повагу до гідності, судовий та юридичний захист».

Вони утримуються в нелюдських умовах, без належного харчування та надання медичної допомоги, позбавлені спілкування з рідними та засобів правового захисту, додала омбудсмен.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи