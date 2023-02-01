Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб підтвердив, що у цьому місті окупанти також припиняють соціальні виплати.

Російські окупанти припинили соціальні виплати на захопленій території Запорізької області.

За даними Центру національного спротиву Головного управління розвідки, окупанти пояснюють такий крок браком рублів й обіцяють виправити ситуацію, але коли саме не повідомляють. Зокрема, виплат немає в Мелітополі, Бердянську і Токмаку, передають "Новини Приазовʼя".

При цьому окупанти намагаються припинити обіг гривні. Як зазначають у Центрі, на окупованих територіях росіяни влаштовують рейди по торговельних точках, щоб недопустити купівлі за гривню.

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Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей буде нібито більше видів соціальних виплат, ніж в середньому по Росії. Зокрема, повідомлялось, що РФ розробила правила так званої інтеграції окупованих регіонів до російської системи соціального захисту. Поряд із новими виплатами, за російськими законами, там збережуться і колишні, але тим, хто "чинив дії проти Росії", у виплатах відмовлять.

Як зазначив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, припинення соціальних виплат на окупованих територіях є цілком очікуваним явищем.

"По території Запорізької області вони завищили настільки планку ось цих виплат і заробітних плат, що це з самого початку здавалося просто неймовірним для довгострокового виконання", – ззазначив він і додав, що окупанти вже почали зменшувати розмір виплат.

Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб підтвердив, що у цьому місті окупанти також припиняють соціальні виплати.

"Наразі в них, швидше за все, кошти закінчуються, які були виділені на наш регіон. У них нова лінія – щоб отримувати їхню пенсію, треба отримати російський паспорт. Це, знову-таки, примусово, щоб наші люди отримували ці російські паспорти. Але це дійсно так – на сьогодні немає цих пенсійних виплат з боку РФ", – повідомив він.

Також Чуб додав, що у Токмаку продаж товарів відбувається тільки за російські рублі, при цьому ціни на продукти та товари в окупації він назвав "захмарними".

Голова Каланчацької територіальної громади Світлана Фоміна розповіла, що там теж була інформація про припинення виплат. Втім, останніми днями окупанти почали їх активно видавати.

Ситуація в Запорізькій області

Росіяни вже не раз обстрілювали Запорізьку область, є багато руйнувань. 19 січня регіон пережив чергову рекордну кількість атак з боку російських загарбників - супротивники за добу здійснили 224 обстріли.

Ворог бив по 21 населеному пункту. Унаслідок ворожих ударів зафіксовано руйнування 34 цивільних об'єктів.

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