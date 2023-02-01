Російські окупанти припинили соціальні виплати на захопленій території Запорізької області.
За даними Центру національного спротиву Головного управління розвідки, окупанти пояснюють такий крок браком рублів й обіцяють виправити ситуацію, але коли саме не повідомляють. Зокрема, виплат немає в Мелітополі, Бердянську і Токмаку, передають "Новини Приазовʼя".
При цьому окупанти намагаються припинити обіг гривні. Як зазначають у Центрі, на окупованих територіях росіяни влаштовують рейди по торговельних точках, щоб недопустити купівлі за гривню.
Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей буде нібито більше видів соціальних виплат, ніж в середньому по Росії. Зокрема, повідомлялось, що РФ розробила правила так званої інтеграції окупованих регіонів до російської системи соціального захисту. Поряд із новими виплатами, за російськими законами, там збережуться і колишні, але тим, хто "чинив дії проти Росії", у виплатах відмовлять.
Як зазначив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, припинення соціальних виплат на окупованих територіях є цілком очікуваним явищем.
"По території Запорізької області вони завищили настільки планку ось цих виплат і заробітних плат, що це з самого початку здавалося просто неймовірним для довгострокового виконання", – ззазначив він і додав, що окупанти вже почали зменшувати розмір виплат.
Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб підтвердив, що у цьому місті окупанти також припиняють соціальні виплати.
"Наразі в них, швидше за все, кошти закінчуються, які були виділені на наш регіон. У них нова лінія – щоб отримувати їхню пенсію, треба отримати російський паспорт. Це, знову-таки, примусово, щоб наші люди отримували ці російські паспорти. Але це дійсно так – на сьогодні немає цих пенсійних виплат з боку РФ", – повідомив він.
Також Чуб додав, що у Токмаку продаж товарів відбувається тільки за російські рублі, при цьому ціни на продукти та товари в окупації він назвав "захмарними".
Голова Каланчацької територіальної громади Світлана Фоміна розповіла, що там теж була інформація про припинення виплат. Втім, останніми днями окупанти почали їх активно видавати.
Ситуація в Запорізькій області
Росіяни вже не раз обстрілювали Запорізьку область, є багато руйнувань. 19 січня регіон пережив чергову рекордну кількість атак з боку російських загарбників - супротивники за добу здійснили 224 обстріли.
Ворог бив по 21 населеному пункту. Унаслідок ворожих ударів зафіксовано руйнування 34 цивільних об'єктів.