Росії "некомфортно" вести атаки в поточних умовах.

Окупантів "виживає" з лівобережжя Херсонщини погана погода: армія РФ може на деякий час "приморозити" свої штурми, адже наразі її перебування на цій українській території уже досить ускладнене.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Штурмові дії на певний період часу можуть бути "приморожені", у тому числі й в умовах тієї погоди, яка зараз ускладнює окупантам перебування на лівому березі", - акцентувала вона.

Гуменюк заявила, що наразі ворог робить більший акцент на атаки з повітря, адже минулі штурми Херсонщини не дозволили досягти бажаного результату.

Раніше армія РФ інтенсифікувала свої спроби наступів (приблизно до 18 штурмів за добу). Однак останні два дні спостерігається спад відповідної активності. "Натомість ворог намагається використовувати некеровані авіаційні ракети з тактичної авіації", - пояснила Гуменюк.

Разом з тим, навіть у своїх повітряних атаках Росія змушена діяти обережно, пам'ятаючи про "болісний" досвід своїх літаків (у грудні 2023 року українські сили ППО збили 4 ворожі літаки Су-34).

За словами Гуменюк, Росія боїться ризикувати у небі, але водночас поки що обмежує свої штурми.

Росія втратила новітній комплекс РЕБ

Сьогодні оператори ССО похвалилася знищенням новітнього російського РЕБ "ТІРАДА-2". Його вдалося "упіймати" на Донецькому напрямку. Комплекс був знищений вщент, відзвітували у Силах спецоперацій.

Українцям також показали ролик про те, як "ТІРАДА-2" зазнала "бавовни". Як відомо, цей комплекс РФ застосовує у війні для заглушки сигналу супутників.

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