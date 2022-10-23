З метою уточнення розташування українських військ і коригування свого вогню ворог запускає безпілотні повітряні шпигуни.

На півдні протягом ночі ворог завдав ЗСУ ударів вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Про це заявив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

Він зазначив, що обстановка на південнобузькому напрямку напружена і складна, проте впевнено контролюється Силами оборони. Противник продовжує вести оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

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"Протягом ночі він завдавав вогневого ураження нашим військам із застосуванням авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів уздовж всієї лінії бойового зіткнення", - повідомив Назаров.

Також, за його словами, з метою уточнення становища українських військ і коригування вогню артилерії ворог запускає безпілотні повітряні шпигуни вздовж лінії зіткнення - на стику Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться 3 носії високоточних крилатих ракет з сумарним залпом – 24 "Калібри". Загальна чисельність корабельного угруповання ворога в Чорному морі становить 10 кораблів і катерів, у тому числі 2 великих десантних кораблі. Всі вони продовжують маневрування вздовж південного узбережжя Криму.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходяться лише 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ВСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ВСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї та "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих жителів, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

23 жовтня за добу на південному напрямку ЗСУ знищили два ворожих вертольоти та чотири склади з боєприпасами окупантів.

За добу 23 жовтня на півдні Збройні Сили України завдали по ворогу близько 130 вогневих ударів.

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