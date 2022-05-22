На східному напрямку сьогодні російські окупанти здійснили одну атаку, знищено 9 загарбників.
Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 22 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, втрати ворога складають: особового складу – 9, танків – 1, БМП – 2, БТР – 1, мінометів – 1, ПТРК – 1, АТ – 2.
Нагадаємо, окупанти відновлюють залізницю у Куп’янську задля прискорення перекидання військ.