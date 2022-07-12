На Сіверському напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 12 липня щодо російського вторгнення, яка оприлюднена у Facebook.
В повідомленні сказано, що на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Брянської та Курської областей супротивник продовжує утримувати свої підрозділи.
Також зазначається, що ворожа артилерія обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області.
"На цьому напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби", - сказано у повідомленні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на сході українські бійці відбили кілька атак росіян і змусили їх втікати.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У розвідці розповіли, чи оголосить РФ війну Україні найближчим часом
- Скільки триватиме війна: військовий експерт порівняв ресурси України і РФ
- Екс-радник очільника МВС сказав, скільком жінкам в Україні "світить" мобілізація та важлива заборона