Супротивник продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Сіверському напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 12 липня щодо російського вторгнення, яка оприлюднена у Facebook.

В повідомленні сказано, що на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Брянської та Курської областей супротивник продовжує утримувати свої підрозділи.

Також зазначається, що ворожа артилерія обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області.

"На цьому напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби", - сказано у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на сході українські бійці відбили кілька атак росіян і змусили їх втікати.

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