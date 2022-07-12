У Бахмутському районі при спробі просунутися окупанти зазнали втрат від кинджального вогню наших захисників і хаотично відійшли.

На сході українські бійці відбили декілька атак російських військ і змусили їх втікати.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 12 липня щодо російського вторгнення, яка оприлюднена у Facebook.

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли Харкова та ряду населених пунктів області.

"Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки. Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти", - сказано в повідомленні.

В Генштабі додали, що на Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

"Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини", - сказано в повідомленні.

Разом з тим на Краматорському напрямку активних дій ворог не вів, але обстріляв позиції ЗСУ неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки.

"При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинджального вогню наших захисників та хаотично відійшов", - повідомили у Генштабі.

Раніше УНІАН повідомляв, за даними Генштабу, із початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові ліквідували майже 37,5 тисяч російських окупантів. За минулу добу ліквідовано 70 росіян, найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

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