У Марганці внаслідок удару пошкоджені будівлі хлібзаводу та житлові будинки.

Російські окупанти на світанку з "Градів" та "Ураганів" ударили по двох громадах Дніпропетровської області - Марганецькій та Червоногригорівській.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

За його даними, у Марганці внаслідок удару поранені двоє людей - 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє у лікарні. Жінка у важкому стані.

Відео дня

Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Понівечені місцевий хлібозавод та пара установ. Зайнялися кілька автівок. Вогнеборці полум’я вгамували.

"Понад 2000 сімей марганчан без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють", - зазначив він.

При цьому Резніченко уточнив, що в Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав.

Удари окупантів по Дніпропетровщині

Російські окупанти постійно завдають ударів по Дніпропетровській області. Так, 22 вересня близько опівночі російські окупанти накрили "Градами" Нікополь, внаслідок чого загинув 35-річний чоловік.

23 вересня окупанти знову ударили з "Градів" по Нікополю та Марганцю. Внаслідок удару у Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. А в Нікополі було пошкоджено 10 будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: