На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію.

На Таврійському напрямку за добу Сили оборони знищили 59 російських загарбників та 38 одиниць техніки противника. Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області, на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Крім того, в прес-центрі поінформували, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах.

Відео дня

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні - 59, поранені - 117). Знищено 38 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, сім ББМ, шість артилерійських систем та мінометів, дві РСЗВ, один СПГ, 18 БпЛА, одну одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки", - заявили в прес-центрі.

Також знищено чотири склади боєприпасів та два інші важливі об’єкти ворога.

Війна в Україні - новини з фронту

На херсонському напрямку українські захисники ліквідували 12 загарбників та знищили багато ворожої техніки. Зокрема, знищено самохідну артилерійську установку "Мста-С", три гармати, зенітний ракетний комплекс "ОСА-АКМ", один БТР – 82А, дві одиниці автомобільної техніки. Також знищено розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" та човен.

Впродовж минулої доби українські військові завдали чергових успішних ударів по позиціях росіян на фронті. Зокрема, вдалося знищити ворожий склад боєприпасів та техніку. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім того, українські ракетні війська уразили два зенітно-ракетних комплексах, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: