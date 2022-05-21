Внаслідок ракетного удару на Рівненщині шестеро людей отримали поранення.

У суботу, 21 травня, під ворожим ракетним обстрілом опинилася Рівненська область. Постраждав об’єкт військової інфраструктури.

Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, на щастя, загиблих немає.

"Особисто виїхав на місце події. Оскільки це об'єкт військової інфраструктури, подробиць розголошувати не будемо. Загиблих немає, шестеро людей отримали поранення, усім їм надано медичну допомогу у закладах області", - розказав він.

Також Коваль закликав жителів регіону утриматися протягом наступних 24 годин від масових заходів через загрозу повторних ракетних ударів.

Як писав УНІАН, в кінці квітня російські окупанти вранці завдали два ракетні удари по залізничній інфраструктурі Рівненщини.

28 березня внаслідок ворожого ракетного удару сталося займання нафтобази на Рівненщині. Пожежу на нафтобазі вдалося ліквідувати лише за півтори доби.

Також вранці 21 травня в Немирові на Вінниччині сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.