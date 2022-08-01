На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації.

Військові підрозділи Білорусі застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації. Росіяни з артилерії обстріляли район Павлівки Сумської області.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оцінили загрозу наступу з боку Білорусі: на цей час ознак формування наступальних угруповань білоруських і російських військових на Волинському і Поліському напрямках немає.

Також УНІАН повідомляв, що Міноборони Білорусі продовжило військові навчання щонайменше до 6 серпня 2022 року. Загальна кількість продовжень навчань становить уже 14 тижнів.

За даними "Гаюна", білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

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