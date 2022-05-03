За даними ЗМІ, він загинув у боях під Харковом.

2 травня загинув український захисник і призер минулорічних "Ігор Нескорених" Андрій Котовенко.

Про це повідомляє Warrior Games: Team Ukraine у Facebook.

"Україна знов несе непоправні втрати, наша команда Warrior Games знову оплакує побратима. Андрій Котовенко жив Україною. Він жив її свободою і честю. Андрію, на твою честь і пам’ять буде піднятий стяг України на багатьох міжнародних змаганнях. Тебе пам’ятатимуть, як захисника України, котрий віддав своє життя за наше майбутнє!" - відзначається у повідомленні.

За даними видання "Фокус", Котовенко загинув у боях під Харковом.

Відомо, що Котовенко отримав важке поранення у боях в районі донецького аеропорту.

Згодом чоловік представляв Україну на "Іграх Нескорених". У 2021 році виборов бронзову медаль у жимі лежачи, а у 2020 виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині.

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