Водночас окупанти зменшили застосування авіації.

Росіяни знов застосували отруйні речовини проти українських захисників на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач Таврійським угрупуванням військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський інформуючи про ситуацію за минулу добу.

Він констатував, що ворог зменшив застосування авіації, але йшов в атаки, гатив з артилерії.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу скоротив активність авіації - завдав лише 2 авіаудари, але провів 42 бойових зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів. Зокрема, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії", - поінформував Тарнавський.

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За його даними, на Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами - тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

"На Мар’їнському напрямку продовжуємо стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку. На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти наступ в районі населеного пункту Старомайорське", - зазначив бригадний генерал.

На Запорізькому напрямку, зауважив він, суттєвих змін не відбулося - Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

"Ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога. Так, загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі - 644 особи, в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів", - повідомив Тарнавський.

Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.

Застосування росіянами хімічної зброї

Росіяни під час війни в Україні все частіше застосвують заборонену хімічну зброю. Ворог застосовує цілий арсенал хімічних речовин на полі бою. Лише за січень 2024 року зафіксували понад пів сотні атак. І вони стають інтенсивнішими, заявили в управлінні радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування сил підтримки ЗСУ.

У грудні 2023 року російські окупанти вперше застосували проти українських захисників нові газові гранати РГ-ВО, які містять заборонену токсичну речовину хлорацетофенон. Її призначення - вбивство живої сили, наголосив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, капітан Андрій Рудик.

За його інформацією, станом на січень 2024 року з початку повномаштабної агресії Російської Федерації проти України зафіксовано 626 хімічних атак з боку окупантів.

Коментуючи ситуацію навколо Авідіївки майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, учора, 19 лютого, сказав, що у ворога ще достатньо сил для того, аби продовжувати тиск на Авдіївському, Запорізькому напрямках, просуватися в районі Куп'янська. Він зазначив, що "росіян загинуло багато і вони зараз валяються по всій Авдіївці, але радіти поки нема чому", оскільки попереду ще дуже багато роботи.

За словами Жоріна, ворог не полишає спроб штурмувати та просуватися вперед. Зараз росіян цікавить населений пункт Ласточкине, куди вони намагаються сунути піхотою й технікою, туди працює артилерія. За його словами, окупанти також розвинули напрямок роботи з БПЛА.

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