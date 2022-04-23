Нацгвардійці поверталися з виконання завдання і помітили ворожий безпілотний.

На Луганщині нацгвардійці збили ворожий безпілотник "Орлан-10", коли раптово помітили, як він літає низькій висоті.

Про це повідомляється на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Нацгвардійці помітили ворожий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за об'єктами у важкодоступній місцевості, "Орлан-10" повертаючись з завдання.

"Мінус один безпілотник у ворога. Нацгвардійці поверталися з виконання завдання, коли помітили ворожий безпілотний літальний апарат на низькій висоті. Хлопці зупинилися, вийшли з авто і прицільною стрільбою вразили ворожий "Орлан-10" зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, апарат почав падати і завис на дереві.

Як писав УНІАН, окупанти відмовились від пропозиції зупинення вогню на Великдень. Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. прогнозував, що вихідні в області будуть важкими.

"Збираються гатити у найсвітліше свято. Штурми вже почастішали, і відбуваються декілька разів на день" - сказав він.

Збройні сили України ліквідували вже близько 21 600 російських окупантів. Вони також знищили 854 танки і збили 177 літаків.

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