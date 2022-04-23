Окупанти відмовились від пропозиції зупинення вогню.

Вихідні на Луганщині можуть бути важкими.

Про це повідомив у Telegram керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Збираються гатити у найсвітліше свято. Штурми вже почастішали, і відбуваються декілька разів на день" - сказав він. За його словами, в районі Кремінної окупанти продовжують закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснюють перегрупування та готуються до наступу.

"Отже полегшення не буде. Тим паче, дехто дуже злий, бо успіху в Рубіжному нема, закріпитися не вдається" - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що окупанти знову штурмували Попасну та Новотошківське "і знову вглиб прорватися не змогли і, традиційно, поїхали додому в кульочках".

Керівник Луганської ОВА сказав, що вчора евакуація була ризикованою, а в Рубіжному взагалі не відбулася, росіяни не дали автобусу навіть заїхати в місто, а у Попасній транспорт обстріляли. При цьому додав, що невідомо чи буде завтра евакуація.

В іншому пості Гайдай написав: "Особливе свято пройде для 70 тисяч людей у бомбосховищах.Не буде пасок, писанок, богослужіння…замість церковних дзвонів - канонада… Росіяни вже давно наплювали на все людське, вони йдуть проти Бога, і не оминуть можливості зробити Великдень кривавим". Він попередив людей про провокації, які готують окупанти і закликав жителів області бути в укриттях".

Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ ліквідували відомого бойовика "ЛНР".

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