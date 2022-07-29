Виявлене майно та корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями, суд передав в управління АРМА.

Національна поліція виявила активи 19 українських компаній, підконтрольних РФ та її резидентам, які могли використовуватися у підривній діяльності проти України.

Про це НПУ повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України) правоохоронці встановили 19 компаній, які підконтрольні РФ. Активи російських корпорацій становлять понад 7,75 млрд грн, в тому числі і в офшорах.

Виявлене майно та корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками, суд передав в управління АРМА.

Також були передані об’єкти нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень.

Досудове розслідування проводить СБУ за оперативного супроводження Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, у Франції перевірять активи наближених до Путіна олігархів.

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