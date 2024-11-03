Над Києвом нацгвадійці з кулемета 'приземлили' російський дрон (фото)

Дії військових з охорони повітряного простору над столицею дозволили знищити російський БПЛА без людських жертв.

Нацгвардійці збили російський дрон над Києвом під час чергової атаки. Для цього воїни застосували кулемет, повідомили у пресслужбі НГУ.

"Під час чергової російської повітряної атаки на Київщину нацгвардійці успішно знищили ворожий безпілотний апарат влучним вогнем з кулемета", - йдеться у повідомленні.

В НГУ також зауважили, що дії військових з охорони повітряного простору над столицею дозволили знищити російський БПЛА без людських жертв та руйнувань.

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Нальоти російських "шахедів" - останні новини

Країна-агресорка продовжує використовувати західні компоненти для виробництва ракет і дронів, попри санкції. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за жовтень понад 2 тисячі "шахедів" було випущено проти України – це понад 170 тисяч компонентів, які мають бути заблоковані для поставок у Росію.

В ніч на неділю, 3 листопада, російські окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. Внаслідок падіння уламків "шахедів" є пошкодження у кількох районах столиці.

На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин.

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