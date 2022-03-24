Військові РФ поки що не відреагували на цю акцію.

Від початку другого тижня війни, міста і села на Херсонщині перебувають під окупацією рашистів. Попри це, над мерією міста вивісили величезний прапор України.

Про це у себе в Фейсбуці повідомив міський голова Ігор Колихаєв. Мер міста зазначив, що прапор, який там раніше висів, був пошкоджений в ніч, коли обстрілювали мерію Херсона. Сам стяг, до слова, уже зіпсувався із часом.

"Сам прапор давно настав час замінити. Він вигорів і обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий", – зазначив мер Херсона

Херсонці разом з міською владою не залишають надію повернути місто під свій контроль. Місцеві жителі постійно виходять на проукраїнські мітинг і різними способами дають агресорам зрозуміти, що їм тут не раді.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують влаштувати "великий терор" в Херсоні, щоб знизити градус протестів серед місцевого населення. Він полягатиме у викраденні та вивезенні місцевих жителів до Росії.

Попри всі зусилля українського уряду і міжнародних гуманітарних організацій, у РФ поки відмовляються створити гуманітарний коридор для евакуації цивільних людей і доставляння продовольства.

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