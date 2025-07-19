Дим над ЗАЕС видно з усіх навколишніх населених пунктів, зокрема з Нікополя.

В районі Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під контролемм російських загарбників, спостерігається масштабне задимлення.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, дим над ЗАЕС видно з усіх навколишніх населених пунктів, зокрема з Нікополя. Що стало причиною задимлення - наразі невідомо.

Згодом гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький заявив про блекаут на території області, який нібито оперативно почали ліквідовувати. За кілька хвилин потому він заявив, що електропостачання в області відновлюють, аварійну ситуацію було подолано. Окремо про ЗАЕС зрадник не згадав.

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Міськи голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що станом на 13:00 19 липня рівень радіації в місті Нікополі становить 0,13 мікрозіверта за годину, що відповідає нормам.

ЗАЕС в окупації - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 12 липня пролунало сотні пострілів зі стрілецької зброї, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що під час обходу майданчика експерти МАГАТЕ побачили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі біля 5-го і 6-го реакторних блоків. Водночас не виявлено ознак розбитих вікон чи фізичних пошкоджень на території АЕС.

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