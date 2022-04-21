Поки ситуація стабільно небезпечна, зазначив глава Миколаївської ОВА.

На сьогодні немає інформації про те, що російські окупанти збираються нападати на Миколаїв.

Про це в інтерв'ю каналу "Україна 24" повідомив очільник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Зараз немає інформації, що ворог збирається нападати. Якщо він буде збиратися, ми це будемо бачити та будемо приймати відповідні рішення. По нашому напрямку ми цього не бачимо. Ідуть бої, вони точаться на межі Херсонської та Миколаївської областей, тому ситуація поки стабільно небезпечна", - сказав він.

Чиновник також сказав, що буде думати над питанням свого походу в політику тільки після перемоги України у війні.

"Нічого не планую і цього не планував. Спочатку перемога, потім будемо думати. Можуть вбити завтра. Планувати можна тільки до перемоги. Буде перемога - будемо думати далі. Працює велика команда - міська, обласна, районна. Дуже багато людей на місці працює заради перемоги", - сказав він.

Нагадаємо, РФ вдерлася в українську державу рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Миколаєві. Українські військовослужбовці давали відсіч ворогові.

У квітні мер Миколаєва Олександр Сенкевич сказав, що в обласному центрі через ворожі обстріли загинув 81 мирний житель, серед жертв є дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: