У деяких населених пунктах області критично не вистачає медикаментів, а іноді й їжі.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявляє, що Херсонська область знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться в повідомленні в її Telegram-каналі.

"Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а іноді і їжі. Доставити будь-які товари з інших регіонів України не можливо через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів", - підкреслила омбудсмен.

Крім того, в області є проблема з електро-, газо- та водопостачанням.

Також російські бойовики обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги.

"Таке поводження військ РФ з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Закликаю міжнародне співтовариство вжити всіх заходів для припинення військової агресії Російської Федерації та свавілля бойовиків країни-агресора на території України", - підкреслила Денисова.

Війна проти України: