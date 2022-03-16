Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявляє, що Херсонська область знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.
Про це йдеться в повідомленні в її Telegram-каналі.
"Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а іноді і їжі. Доставити будь-які товари з інших регіонів України не можливо через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів", - підкреслила омбудсмен.
Крім того, в області є проблема з електро-, газо- та водопостачанням.
Також російські бойовики обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги.
"Таке поводження військ РФ з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Закликаю міжнародне співтовариство вжити всіх заходів для припинення військової агресії Російської Федерації та свавілля бойовиків країни-агресора на території України", - підкреслила Денисова.
Війна проти України:
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- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.