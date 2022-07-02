За його словами, це сталося "три дні тому, може, трохи більше".

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано заявив, що Україна "намагалася завдати удару по військових об'єктах РБ, але всі ракети були перехоплені".

Про це він заявив під час виступу на урочистостях напередодні дня незалежності країни.

"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, випущені Збройними силами України", - заявив Лукашенко.

Окрім необгрунтованих наклепів, Лукашенко взявся публічно виправдовувати російського диктатора Путіна. На його переконання, той нікого не шантажує ядерною зброєю, але уточнив, що "наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішень противників Мінська".

Водночас Лукашенко поспішив запевнити, що Білорусь не хоче воювати з Україною, але "Мінськ та Москва мають бути готовими протягом доби дзеркально відповісти на агресивні дії Заходу".

"Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку виховувала монстра на ім'я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно хотіла поразки. Історія повторюється. Монстри вирощують в Україні", - сказав Лукашенко.

Як відомо, Білорусь продовжуває відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. В країні оголошено військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловлював думку,що чутки про напад Білорусі є нічим більшим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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