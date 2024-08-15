Росіяни правильно реагують лише на застосування грубої сили, вважає радник керівника Офісу президента.

Операція Сил оборони України у Курській області Російської Федерації не змінює намірів Кремля знищити українську державність, тому настав час докласти сил союзникам.

Українці ще дуже далеко від справедливого миру, поділився думкою радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк у Telegram. Подоляк відзначив, що на тлі подій на Курщині у світовому інформаційному полі "найгучніші критики західної підтримки України, головні прихильники негайного миру на російських умовах, найбільші проповідники "деескалації" - усі вони демонстративно притихли".

"Зміни лінії фронту показали, наскільки ефективно інвестується військова та фінансова допомога. Деескалація працює, певний примус до миру діє, противник правильно реагує тільки на застосування грубої сили", - зазначив радник.

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Також він повідомив, що нарешті додано нову, справедливу тему потенційних переговорів - про територіальну цілісність РФ. За його словами, відчувається, як успіхи на одній ділянці фронту підіймають моральний дух повсюди: серед українських військових і в тилу.

"Відповідно пригнічені росіяни. "Спеціальна операція" раптово виявилася для них повноцінною війною, і вони втрачають не лише життя людей, на яких їм байдуже, але й цілі райони з десятками населених пунктів. Ціна війни швидко зростає, залишки репутації зникають…", - підкреслив Подоляк.

Водночас він наголосив, що "ми ще надзвичайно далеко від справедливого миру". "Жодні втрати - поки що - не змінюють наміру Кремля знищити українську державність і націю. Але Україна свій черговий хід зробила. Тепер час докластися нашим союзникам", - заявив Подоляк.

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Як повідомляв УНІАН, на території Курської області РФ, яку контролюють Сили оборони України, створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим. Зокрема, ця військова комендатура створена з метою підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення.

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що з початку поточної доби українські війська на окремих напрямках просунулись від 500 метрів до 1,5 км, відбили три контратаки противника та продовжують ведення наступальних дій.

Сирський наголосив, що усього з початку операції на території Курщини українські війська просунулися на 35 км, взяли під контроль 1 тисячу 150 квадратних км території та 82 населених пункти.

7 серпня президент України Володимир Зеленський наголосив, що чим більшим буде тиск на РФ, яка здійснює загарбницьку війну проти України, тим ближчим буде мир. Глава держави переконаний, що справедливий мир можна наблизити завдяки справедливій силі.

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