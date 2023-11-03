Берлін налаштований на довгу "гру", аби не дозволити Путіну виграти війну, просто затягнувши її.

Західна підтримка оборонного потенціалу України – це завдання на багато років, тому Німеччина вже планує свої видатки на ці потреби аж до 2032 року. Про це в інтерв’ю Stuttgarter Zeitung заявив керівник Спецштабу з питань України в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Він зазначив, що нинішню війну проти Росії Україна цілком здатна виграти військовим шляхом. Але фіналом все одно мають стати мирні переговори, на яких багато буде залежати від тих позицій, з якими обидві сторони зайдуть до переговорної кімнати.

Що ж стосується західної підтримки України, то вона, за словами Фройдінга, кардинально змінилася – від концепції тимчасової допомоги на самому початку до планування на довгий строк зараз. І мова йде вже не просто про поставки зброї необхідної зараз, але й про загальну модернізацію ЗСУ.

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"Зрозуміло одне: військова підтримка України – завдання до кінця десятиліття – і далі. Наше бюджетне планування вже містить кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість. Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності", – каже німецький генерал.

За словами Фройдінга, партнери України повинні зробити усе можливе, аби час грав не на користь Путіну, а проти нього.

"Треба дати зрозуміти Путіну: ми протримаємося довше, свобода переможе", – сказав він.

Західна допомога Україні

Як писав УНІАН, напередодні Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги. Серед іншого українське військо має отримати 12 бронетранспортерів, два радари для спостереження за повітряним простором, сім розвідувальних дронів, 5 безпілотних надводних апаратів, 30 тисяч комплектів зимової форми тощо.

Крім того, стало відомо, що США планують оголосити свій черговий пакет військової допомоги загальною вартістю 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, засоби для протидії безпілотникам і боєприпаси.

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