Голова Донецької ОВА вважає, що такі повідомлення про наступ на Слов’янськ робляться навмисно.

Заяви ватажків так званої "ДНР" про початок наступу на Слов’янськ не відповідають дійсності.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це не відповідає дійсності. ... Наші Збройні сили мужньо тримають оборону, по всім рубежам ворог не просунувся. Звичайно, їх метою є Слов’янськ і Краматорськ. Але для наступу на Слов’янськ їм до того потрібно пройти ті рубежі, які облаштовані і там де ми готуємось їх зустрічати",- зазначив Кириленко.

Голова Донецької ОВА вважає, що такі повідомлення про наступ на Слов’янськ робляться навмисно.

"Якими б вони не були фейковими, але на розум певних людей вони мають намір діяти таким чином, щоб ті люди, хто проживає в Слов’янську, розуміли, що це по трасі вже будуть рухатись колони ворожої техніки. Але до траси їм необхідно ще дійти. Далі буде коментувати командування Збройних сил. Але я чітко розумію, що ми будемо робити. Ми всі разом і також з облаштованими фортифікаційними спорудами. Далі подивимось", - сказав Кириленко.

Голова Донецької ОВА зауважив про тактику російського ворога щодо Слов’янська.

"Ворог руйнує всі міста на Донеччині та на Луганщині. Тактику свою вони не змінять. Але для того, щоб зайти в місто, є певні ландшафтні та рельєфні особливості рубежів і ми це дуже добре розуміємо. Розуміємо, наскільки багато ворога, розуміємо, що він не зупиниться ні перед чим, аби принаймні відзвітувати, що вони зайшли у ці міста. Але, це наша земля і ми будемо стояти стільки, скільки потрібно, поки не знищимо їх всіх", - акцентував Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, росіяни шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька та готуються до наступу на Слов’янськ.