На Оріхівському напрямку росіяни прагнуть захопити Кам’янське – і тоді їм відкриється прямий шлях на Запоріжжя.

На Новопавлівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках зараз тривають запеклі бойові дії, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі Суспільного.

"Противник підготував певну кількість сил для того, щоб активізувати свою штурмову діяльність на південних напрямках, зокрема на Новопавлівському, Гуляйпільському і Оріхівському. На кожному з цих напрямків зараз тривають запеклі бойові дії. На Новопавлівському за минулу добу зафіксовано 36 бойових зіткнень, а за позаминулу був "рекорд" - майже 50 штурмів, які ворог проводив на населені пункти Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Богатир, Комар, Шевченко", - зазначив Волошин.

На цьому напрямку, додав він, ворог не тільки доволі активно проводить своїх штурмові дії, а й завдає значних ударів і авіацією, і дронами, здійснює артилерійські обстріли. Водночас росіяни зазнають тут величезних втрат - від 150 до 200 чоловік за одну добу. Тому, щоб відновити ці втрати, вони постійно підтягують сили й засоби, які перебувають в навчальних центрах, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей, а також у Криму.

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Танки, бронемашини ворог тут застосовує в поодиноких випадках, каже речник, тому що місцевість степова, і Сили оборони України можуть виявити цю техніку ще на дальніх підступах.

"Ворог продовжує проводити штурмові дії малими групами піхоти, але перед тим він завдає по наших позиціях масованого авіаційного удару, артилерійських обстрілів, ударів дронами. Також застосовує засоби РЕБ для того, щоб ми не могли скористатися подібним озброєнням. Під час прикриття РЕБом противник використовує дрони на оптоволокні, якими намагається відрізати наші тили, не дати нам підтягнути поповнення. А штурмова група в цей час, коли нанесений удар, намагається зайти на ту чи іншу позицію і закріпитись на ній", - розповів Волошин про тактику росіян.

За його інформацією, біля Зеленого Поля противник проводить штурмові дії дуже високої інтенсивності.

"Чисельність бойових зіткнень за день – до пів сотні. Це скрізь триває війна. Адже кожний штурм триває 40-50 хв і на порівняно невеликій ділянці лінії бойового зіткнення до пів сотні таких штурмів... Там до адміністративного кордону (з Дніпропетровською областю) залишається якихось 1,5 десятка кілометрів. Але ворог намагається захопити декілька наших населених пунктів, зокрема Зелене Поле, Вільне поле, Новопіль. І далі йти до адміністративного кордону Дніпропетровщини", - зауважив Волошин.

Також, за його словами, противник постійно тримає у напрузі наших оборонців на Оріхівському напрямі.

"Він намагається прорвати тут смугу нашої оборони. За даними нашої розвідки, противник уже перекидає особовий склад нових штурмових груп для того, щоб продовжити свої штурмові дії, намагаючись захопити Малу Токмачку і Кам’янське, яке розташоване на березі колишнього Каховського водосховища. Якщо захопити Кам’янське, то це відкривається прямий шлях на Запоріжжя. А якщо Мала Токмачка потрапить під контроль ворога, звідти він зможе впливати на логістичні шляхи, які йдуть до Оріхова. Фактично він зможе відрізати наш Оріхів", - розповів Волошин.

На Херсонському напрямку, зазначив він, росіяни продовжують спроби форсувати Дніпровські протоки невеликими групами піхоти і захопити плацдарм на островах, які в Дніпровській дельті. Крім того, ворог намагається підійти до Антонівських мостів, що дасть йому можливість вийти до русла великого Дніпра і далі форсувати ріку. Біля Іванівки, Козацького він шукає місце слабшої оборони.

Росіяни наблизилися до Дніпропетровщини

Як повідомляв УНІАН, учора Волошин повідомив, що на півдні Донеччини до адміністративного кордону Дніпропетровської області росіянами ще залишається приблизно десять кілометрів

Раніше воєнний оглядач Богдан Мирошников сказав, що армія РФ переважає на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю. За його словами, росіяни своїми КАБами руйнують укріплення ЗСУ. Як зазначив Мирошников, контроль над напрямком нестабільний з обох боків, противник вже неодноразово наближався до адмінкордону регіону. Він зауважив, що ворог має можливість добігати до межі областей та навіть забігати за неї, і це вже відбувалося.

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