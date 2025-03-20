Протяжність кордону Сумщини з РФ становить понад 530 км, й всі відтинки різні.

Найбільш прикута увага прикордонників та інших підрозділів Сил оборони України, зокрема на Сумщині, до ділянки кордону з Курщиною (РФ). Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами Демченка, протяжність кордону Сумщини з РФ становить понад 530 км, й всі відтинки, напрямки різні.

"Але найбільше у нас зараз прикута увага до напрямків населених пунктів Новеньке та Журавка, бо ворог продовжує спроби малими штурмовими групами заходити на нашу територію, щоб закріпилися на цьому відтинку", - сказав Демченко.

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За його словами, окупанти хочуть розширити зону активних бойових дій на території України, але ворогу поки це не вдається.

"Наші воїни стримують ці просування, не дозволяють накопичитися цим силам. Фактично ворог використовує піхоту. Техніка на цих напрямках на цей час не фіксується. Й власне ворог знищується – як ті, що перейшли кордон та намагаються заглибитися, та на підході до нього", - розповів речник.

Він уточнив, що в цій роботі задіяні прикордонники та підрозділи ЗСУ, застосовуються міномети, артилерія, ударні дрони. Як додав прикордонник, армія РФ прагне розширити зону боїв по території України, щоб оточити Сили оборони України, які знаходяться в межах Курської області Росії, або перерізати логістичні шляхи, щоб ускладнити доставку всього необхідно нашим воїнам, які перебувають на Курщині.

Демченко додав, що в межах Харківської області та Сумщини ворог тримає великі сили. Зокрема, на Харківщині це напрямок населених пунктів Вовчанськ та Липці, де ведуться бої по території України. Як уточнив речник, там ворог намагається розширити зону боїв.

"Не можна виключати, що на будь-якому відтинку у межах цих областей ворог не спробує використати їх (сили – УНІАН), щоб розширити зону боїв на території України, прорвати наш кордон. Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому ворог ретельно відстежується ще на підході до кордону…", - наголосив Демченко.

Росіяни готуються наступати на Сумщину: експерт оцінив ситуацію

Як писав УНІАН, російська загарбницька армія готується до наступу на Сумщину в тому числі з метою оточення ЗСУ.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що наразі важко сказати, наскільки складно буде утримати лінію прикордоння, бо тактика ворога не відома.

За словами експерта, зона впливу ЗСУ в Курській області значно зменшилася, й російські війська готуються до спроби перетнути кордон в Сумській області, в тому числі для того, щоб на території України оточити українські війська. Тому саме такого сценарію треба очікувати.

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