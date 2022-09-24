Українською авіацією завдано три удари по ворогу, ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 180 вогневих завдань.

Сьогодні Збройні сили України атакували розташоване в Херсоні зосередження ворожої техніки та завдали ударів по пунктах управління окупантів в інших місцях.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи ситуацію станом на 13:00. Зазначається, що українською авіацією завдано три удари по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 180 вогневих завдань.

"Знову закріплено вогневий контроль над Каховським мостом, в районі Антонівського мосту резерви ворожої техніки, що готувались до переправи, в альтернативний спосіб суттєво послаблено шляхом нанесення вогневого ураження. В самому Херсоні атакований район зосередження ворожого озброєння та техніки", - сказав Назаров. Відео дня

Він додав, що в Бериславському районі завдано удар по артилерійській батареї і пункту управління ворожими підрозділами, ще один пункт управління уражено в Генічеському районі.

Підтверджені втрати ворога складають: 14 військових, реактивна система залпового вогню "Ураган", два зенітно-ракетних комплекси "Тор", склад боєприпасів в Золотій Балці. Решта результатів дорозвідуються.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на південному й східному напрямках. Українським військовим вдалося звільнити майже всю Харківську область, а також частину Херсонської.

Після провалу на полі бою Кремль вирішив швидко провести референдуми на захоплених територіях з метою їхньої анексії і приєднання до Росії.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму.

Цивілізовані країни засудили наміри Кремля щодо анексії українських територій. Зокрема, країни "Великої сімки", США і Європейського Союзу пообіцяли запровадити санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Путін відмовився відводити війська з Херсонської області, попри прохання командирів, і особисто зайнявся стратегічним плануванням війни проти України.

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