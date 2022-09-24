З березня російський командир керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні.

Правоохоронці оголосили про підозру заступнику начальника управління росгвардії по Ростовській області РФ полковнику поліції Олександру Науменку із позивним "Альфа".

Як повідомляє Служба безпеки України, він віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.

За даними слідства, з березня Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні.

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За його наказами окупанти затримують та піддають тортурам місцевих жителів, проникають до їхніх помешкань і викрадають майно.

Встановлено, що Науменко особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівками російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та місця їх дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Війна Росії проти України: окупація Херсона

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

У перші дні повномасштабного вторгнення російські війська перейшли адмінкордон Херсонської області з окупованим Кримом. А на початку березня росіяни окупували Херсон.

Після окупації російська влада призначила на чолі окупаційної адміністрації в Херсонській області свого гауляйтера Володимира Сальдо.

На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на південному й східному напрямках. Українським військовим вдалося звільнити майже всю Харківську область, а також частину Херсонської.

Після провалу на полі бою Кремль вирішив швидко провести референдуми на захоплених територіях з метою їхньої анексії і приєднання до Росії. Тож гауляйтер Сальдо заявив про проведення "референдуму" щодо входження до складу Російської Федерації.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму. Також РосЗМІ з'ясували, які результати "референдумів" очікують у Кремлі.

Цивілізовані країни засудили наміри Кремля щодо анексії українських територій. Зокрема, країни "Великої сімки", США і Європейського Союзу пообіцяли запровадити санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

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