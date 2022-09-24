Правоохоронці оголосили про підозру заступнику начальника управління росгвардії по Ростовській області РФ полковнику поліції Олександру Науменку із позивним "Альфа".
Як повідомляє Служба безпеки України, він віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.
За даними слідства, з березня Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні.
За його наказами окупанти затримують та піддають тортурам місцевих жителів, проникають до їхніх помешкань і викрадають майно.
Встановлено, що Науменко особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.
Крім того, за його вказівками російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та місця їх дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.
Полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Війна Росії проти України: окупація Херсона
Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.
У перші дні повномасштабного вторгнення російські війська перейшли адмінкордон Херсонської області з окупованим Кримом. А на початку березня росіяни окупували Херсон.
Після окупації російська влада призначила на чолі окупаційної адміністрації в Херсонській області свого гауляйтера Володимира Сальдо.
На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на південному й східному напрямках. Українським військовим вдалося звільнити майже всю Харківську область, а також частину Херсонської.
Після провалу на полі бою Кремль вирішив швидко провести референдуми на захоплених територіях з метою їхньої анексії і приєднання до Росії. Тож гауляйтер Сальдо заявив про проведення "референдуму" щодо входження до складу Російської Федерації.
Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму. Також РосЗМІ з'ясували, які результати "референдумів" очікують у Кремлі.
Цивілізовані країни засудили наміри Кремля щодо анексії українських територій. Зокрема, країни "Великої сімки", США і Європейського Союзу пообіцяли запровадити санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.