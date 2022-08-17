Серед причин: стійка оборона українських захисників та руйнування логістики ворога.

Наступальні дії окупантів на південному та південно-східному напрямках не мають успіху.

Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук під час інформаційного телемарафону.

На питання ведучого з приводу того, які перспективи чекають на південному фронті, він відповів, що останнім часом наступальні дії ворога на цих напрямках не мають успіху.

"На це є дві причини. Перша - це те, що там дійсно досить стійка система оборони. В українських військових велика мережа захисних позицій. Також працює наша розвідка за допомогою безпілотних літальних апаратів", - розповів Музичук.

Окрім цього, через руйнування логістики та систем управління ворога за останній час від нього немає наступальних дій.

Речник Нацгвардії відмітив, що про пересування військ, які були останнім часом на південному та південно-східіних напрямках українській стороні відомо і з нашого боку вживаються відповідні заходи.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

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