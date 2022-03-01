Телеведуча закликала російську владу зупинити бойові дії в Україні.

Російська блогерка-мільйонниця, телеведуча Настя Івлєєва відреагувала на війну, яку розв'язав президент її країни Володимир Путін в Україні. Вона закликала припинити бойові дії.

Звернення з'явилося в Instagram Івлєєвої.

Зазначимо, що реакція інфлюенсерки з'явилася на шосту добу війни, яку РФ розв'язала в Україні. Івлєєва зазначила, що свідомо уникає політичних тем, але зараз вона відчуває, що повинна реагувати.

"Ми стали свідками цієї катастрофи. В Україні гинуть люди, руйнуються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні, йде інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правди, йде громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо та ненавидимо один одного. Я з надією чекала на переговори, які виявилися лише першим щаблем у ланцюжку складних домовленостей, до яких, я сподіваюся, обидві сторони хочуть прийти. У зв’язку з цим зараз хочу відкрито звернутися до керівництва своєї країни. Я закликаю вас зробити другий раунд переговорів, що завершують військові дії, я закликаю вас домовитися, я закликаю вас досягти тих компромісів, які зупинять загибель людей. Я закликаю зупинитись. Кажу це я, Настя Івлєєва, людина миру, громадянка Російської Федерації, патріот своєї країни", - написала блогерка.

Водночас Івлєєва жодного разу не згадала у своєму зверненні вбивцю Путіна, не закликала росіян виходили на протести, не зазначила, що саме Росія вторглася на територію суверенної України. Нагадаємо, що на Instagram Івлєєвою підписано 19 млн користувачів.