За словами президента, "робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі".

НАТО може створити спецфонд фінансової підтримки для Збройних сил України на суму близько 100 млрд євро. Про це у Києві під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у союзників України дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Зеленський підкреслив, що для Києва дуже важливі деталі створення такого фонду.

"Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки", - сказав глава держави.

Він також висловив упевненість у тому, що Україна стане членом НАТО, адже "робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі".

"Україна заслуговує на запрошення до НАТО. І нашою силою, і нашим захистом спільних цінностей, і нашим значенням для майбутнього всієї Євроатлантики", - підкреслив Зеленський.

Візит Столтенберга до Києва

У понеділок, 29 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом до Києва. Він, зокрема, зазначив, що країни – члени Альянсу посилюють власне оборонне виробництво та працюють над спільним виробництвом з Україною.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський назвав умови для перехоплення ініціативи у протистоянні Росії. За словами глави держави, це фінансова допомога, вчасне постачання зброї та те, "що за ці гроші ми отримаємо".

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