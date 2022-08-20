На його переконання, Росія усвідомлює, що "грає з вогнем". Усі погрози навколо ЗАЕС - блеф.

Росіяни лякають Україну та світ терактом на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі, але їм необхідна ця станція у робочому стані. Внаслідок аварії постраждає й сама РФ, яка розташована найближче до Запоріжжя. Навряд чи РФ вдастся до ядерної катастрофи.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу FreeДОМ, коментуючи ситуацію навколо ЗАЕС.

Експерт зауважив, що кілька днів тому синоптики візуалізували, куди вітер понесе радіоактивні речовини у разі аварії на ЗАЕС. Однак синоптична ситуація постійно змінюється. Внаслідок ймовірної катастрофи постраждає й сама РФ.

"А якщо радіоактивна троянда вітрів піде на Москву, на Ростов, на європейську частину Росії? Я думаю, що це шантаж, це блеф (погрози РФ щодо теракту на ЗАЕС - УНІАН), але він дуже небезпечний. Так, існує ймовірність, що ситуація може вийти з-під контролю на будь-якому з етапів, але я вважаю, що це блеф", - зазначив Жданов.

При цьому експерт вважає, що у разі катастрофи на ЗАЕС світ відреагує "дуже жорстко". Однак й сама Росія чітко усвідомлює, що "грає з вогнем". Зокрема, вчора з'явилася інформація, що окупанти вивозять з території ЗАЕС техніку, а обстріли станції припинилися.

"Ніхто не пробачить таку річ (теракт на ЗАЕС - УНІАН) в центрі Європи", - зазначив експерт.

Крім того, Жданов підтвердив, що НАТО може сприйняти катастрофу на ЗАЕС як порушення статті 5 Статуту Альянсу.

"Стаття 5 передбачає головний принцип існування НАТО - це "один за всіх та всі за одного". Тобто, якщо хоча б одна країна НАТО стане жертвою нападу агресора, усі інші країни блоку автоматично вступають у війну на стороні члена Альянсу. Якщо в результаті аварії на ЗАЕС одна з країн потрапляє під радіоактивну хмару - це розцінять як напад. Чому? Тому що проникальна радіація вона однакова що при ядерному вибуху, що при терористичному акті з ядерною енергетикою", - резюмував він.

Нагадаємо, ворог контролює ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

Росіяни вже не раз обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

У разі катастрофи на об'єкті, за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей.

Росія виступає проти демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, прикриваючись "вразливістю" станції. За даними ГУР і американського Інституту вивчення війни, рашисти готують теракт на атомній електростанції під фальшивим прапором.

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