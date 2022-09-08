Зараз лінія фронту знаходится на відстані більш ніж 50 кілометрів від міста.

Навколо Кривого Рогу побудовано глибокоешелоновані фортифікаційні споруди.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, коментуючи можливий наступ ворога на Дніпро та Кривий Ріг.

"На початку війни бої були дуже близько до міста, у декількох сотнях метрів. Зараз, дякуючи героїчним Збройним силам України, смуга фронту вже відштовхнута більш ніж на 50 кілометрів. Ми побудували серйозні глибокоешелоновані фортифікаційні споруди, наші хлопці сильні, мотивовані, ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Вілкула, ситуація на Криворізькому напрямку фронту перебуває під контролем ЗСУ. Останні два дні окупанти не обстрілювали Криворізький район.

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