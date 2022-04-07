Також окупаційні війська залишили багато техніки.

У Київській області російські загарбницькі війська залишили парадну форму, з якою планували пройтися на параді у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич сказав на брифінгу.

"Якщо хтось з вас був у звільнених містах - Ірпінь, Буча, Іванків, Макарів, ви бачили, скільки техніки противник залишив, скільки її знищено, а скільки тупо він покидав. Поряд з цим ми знаходимо і парадну форму, яку вони залишили, тобто противник намагався зайти в Київ за два дні і потім пройтись маршем", - сказав Грузевич.

"На сьогодні ми можемо сказати, що плани були зірвані і зірвані героїчними силами наших Збройних сил України та інших сил оборони Києва. По-перше, виконали своє найближче завдання - не допустили противника в столицю, відкинули його", - сказав Грузевич.

Раніше повідомлялося, що український пенсіонер-кримінальний авторитет украв у російських військових форму й печиво з танка, який стояв на його подвір'ї.

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