Всі правоохоронні органи України спільно працюють над розслідуванням злочинів окупантів.

Національна поліція України розслідує 21 кримінальне провадження сексуального насильства з боку рашистів. Найбільше згвалтувань зафіксовано на Київщині, Сумщині та Чернігівщині.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. За її словами, загалом до поліції написали понад 50 заяв про сексуальне насильство, але ця цифра звісно неповна.

"Ця тема є дуже латентною, бо люди, які пережили сексуальне насильство в умовах окупації, зазвичай не хочуть про це говорити, ми в жодному разі не маємо їх до цього примушувати", – наголосила Павліченко.

Вона додала, що всі правоохоронні органи України спільно працюють над розслідуванням злочинів окупантів. Постраждалі можуть отримати комплексну допомогу від держави.

Нагадаємо, що Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) виділило 12 млн 442 тис. 720 доларів на допомогу постраждалим від насильства жінкам і дівчатам в Україні.

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