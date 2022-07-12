Арестович відповів на питання про терміни деокупації південних областей.

Радник голови ОП Олексій Арестович прокоментував наказ Зеленського деокупувати південь країни, про який раніше в інтерв'ю ЗМІ повідомив глава Міноборони Олексій Резніков.

Так, відповідаючи на питання про терміни деокупації, Арестович зазначив, що на цих територіях не повинні відбутися "референдуми" про входження до складу РФ.

"Набагато простіше зірвати референдум, ніж потім мати справу з наслідками нехай і фейкового, але референдуму. Чекайте, все близько", - сказав він.

За словами Арестовича, російський військовослужбовець, який виїжджає зараз в Херсон - "це можна відразу прощатися назавжди".

Нагадаємо, Арестович розкрив число убитих офіцерів РФ в результаті останнього удару біля Чорнобаївки. ЗСУ вдалося поранити та ліквідувати 12 командирів ворожої армії.

10 липня у ранковому зведенні від Генштабу Збройних сил України згадувалося про два удари по ворожих силах у Чорнобаївці. У командуванні повідомили, що зафіксовані попадання в командні пункти, скупчення техніки і польові склади боєприпасів. Втрати рашистів на той момент уточнювалися. Дані Арестовича в Генштабі поки не підтвердили.

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