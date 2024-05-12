На думку Меттью Сайєда, "червоні лінії" у війні Росії проти України "стираються з кожним днем".

Країни Заходу запізнилися з наданням допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Про це у своїй колонці для The Sunday Times пише журналіст Меттью Сайєд.

Він нагадує, що у 2022 році західні лідери заявили, що Росії "не можна дозволити перемогти".

"Вони сказали, що санкції будуть "непроникними". Вони сказали, що ми надішлемо "усю зброю, яка потрібна Україні". І що сталося? Російська нафта хлинула в Європу після відмивання в Індії; обладнання подвійного призначення хлинули до Росії, відмивається Азербайджаном. А щодо зброї, то її завжди мало, занадто пізно", - констатує автор. Відео дня

За його словами, "червоні лінії" стираються з кожним днем, це не просто лицемірство, це дурість".

"Стратегічний прорахунок був простим: Захід боявся, що рішуча відповідь може змусити Путіна "ескалувати". Російський лідер підживлював це сприйняття, погрожуючи ядерним армагеддоном щоразу, коли відчував себе трохи вразливим, за підтримки свого помічника Дмитра Медведєва. Але нас обдурили. Ми забули вічну психологічну істину, що хуліганам імпонує тільки сила; це умиротворення тільки підбадьорить Путіна, так само як Гітлер був підбадьорений відсутністю відповіді після вторгнення в Судети", - зазначає Сайєд.

При цьому він пропонує не применшувати кошти та боєприпаси, які, хоч і з запізненням, таки потрапили в Україну.

"Але я пропоную вам подумати, чи відповідають вони масштабам цього моменту, коли Україна знаходиться на передовій історичної битви між більш згуртованою автократичною віссю і тим, що ми все ще любимо називати вільним світом. Так само я не хочу репетувати, як ми потрапили до цього жахливого місця — замирення після анексії Криму; Великобританія вітає брудні російські гроші; Європа не витрачає кошти на оборону, а натомість задає питання тут і зараз", - резюмував автор.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про терміни надання військової допомоги Україні. За його словами, багатомісячна затримка з наданням допомоги "призвела до витрат".

Як сказав Блінкен, Вашингтон робить усе можливе, щоб прискорити військові постачання Україні - зокрема, для створення загрози Криму, і впевнений, що вона може втримати фронт на сході.

24 квітня президент США Джо Байден підтримав мільярдну допомогу США Україні. До цього відповідне рішення ухвалив Конгрес. Загальний пакет допомоги Києву передбачає витрати бюджету США на суму 60,84 мільярда доларів.

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