Ворог зменшив активність ДРГ, які намагаються потрапити на Сумщину.

Російсько-українська війна триває й РФ продовжує щоденні обстріли прикордонних територій, зокрема і в Сумській області, повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За останній період можу сказати навіть про певне зменшення цих обстрілів, у порівнянні, наприклад, з весною. Але ворог продовжує використовувати різноманітне озброєння і більшість цих обстрілів приходиться по населених пунктах, це такий собі терор місцевого населення, яке проживає в прикордонні", – сказав Демченко.

Водночас він додав, що російські окупанти продовжують застосовувати тактику диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на Сумщині, хоча їх кількість впала.

Відео дня

"У прикордонні за останній період дещо зменшилася активність диверсійно-розвідувальних груп. Звісно, вона нікуди не зникла повністю. Однак кількість спроб незаконного заходу на нашу територію дещо менша, ніж це було раніше", – додав Демченко.

Російсько-українська війна: важливі новини

Напередодні Генштаб розповів про актуальні втрати окупантів на українській землі – зокрема, протягом минулої доби було ліквідовано 1250 російських загарбників, а також десятки одиниць бронетехніки.

Водночас із цим, аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що українські захисники відновили втрачені позиції на північ від Харкова та ведуть контратаку вздовж бурелому на південний схід від Глибокого.

Вас також можуть зацікавити новини: