Росія використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, які можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.
Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії.
Повідомляється, що у Донецьку та Краматорську Росія, ймовірно, спробувала застосувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.
Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають "міною-метеликом", є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.
ПФМ-1 використовувались з нищівнив ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.
"Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршуються і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - йдеться у повідомленні.
Напередодні розвідка Британії повідомила, що від початку російського вторгнення в Україні як мінімум 10 російських генералів загинули.