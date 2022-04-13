Раніше Стефанчук написав у Facebook, що Папуашвілі назвав "недоречним" запрошення відвідати Бучу та Ірпінь.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі готовий відвідати разом із делегацією Україну.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.

За його словами, Папуашвілі в розмові з ним підтвердив свою готовність разом із парламентською делегацією відвідати Україну.

"Дуже радий, що невеличкі непорозуміння між Україною і Грузією вичерпані. Цей візит дасть можливість парламентаріям Грузії на власні очі побачити те, що відбувається в Україні, та підтвердить наші дружні стосунки!"- наголосив Стефанчук.

На його переконання, будуть знайдені "всі точки дотику для того, щоби надалі продовжувати будувати наше світле спільне майбутнє". "Спільного в нас набагато більше, ніж того, що нас різнить", - наголосив Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Стефанчук повідомив, що спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав "недоречним" запрошення голови ВР відвідати Бучу та Ірпінь.

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