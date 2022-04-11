Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на відмову спікера парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відвідати Бучу та Ірпінь.
Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Недоречно. Саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку нам надає Грузія", - зазначив Стефанчук.
Він додав, що як приклад такої потужної підтримки грузинський спікер навів голосування Грузії на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН.
"Колего, Україна цінує будь-яку допомогу, яку отримує від інших країн в цей нелегкий час. Ми щодня просимо про посилення санкцій, надання військової, політичної та фінансової підтримки. Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях", - зауважив голова ВР.
Стефанчук додав, що Україна цінує і завжди цінувала щиру підтримку братнього грузинського народу.
"Ми знаємо, грузини завжди щирі, сміливі і відважні воїни, багато з яких сьогодні пліч-о-пліч стоять з нашими оборонцями, захищаючи Україну від російської навали. Точно як і багато українців у 2008 році стояли поруч із грузинами проти тієї ж Росії, яка зазіхнула на вашу незалежність, проковтнула шматок вашої території, вбивала ваших людей", - нагадав спікер.
Він додав, що Україна тоді з перших днів грузинського протистояння з Росією надавала підтримку Грузії: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному, і на військовому рівнях.
Стефанчук також нагадав, що завдяки українським протиповітряним системам оборони ("Бук" та "Оса") грузини боронили своє небо.
"Але ми не міряємось розмірами підтримки. Підтримка завжди має бути щирою. А кожен, хто надає таку підтримку, діє так, як дозволяють йому обставини, совість та відчуття боргу. Врешті-решт, оцінку нам, політикам, завжди дадуть наші народи та історія. Єдине, що породжує в мене відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що Друг має зробити це без запрошення", - констатував Стефанчук.
Раніше повідомлялося, що влада Грузії не має наміру вводити санкції проти Російської Федерації, бо економічні обмеження проти РФ нібито не входять в інтереси країни та народу.