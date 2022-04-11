За словами голови ВР, грузинський спікер вважає неможливим їхати до України доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку Грузія надає Україні.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на відмову спікера парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відвідати Бучу та Ірпінь.

Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Недоречно. Саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку нам надає Грузія", - зазначив Стефанчук.

Він додав, що як приклад такої потужної підтримки грузинський спікер навів голосування Грузії на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН.

"Колего, Україна цінує будь-яку допомогу, яку отримує від інших країн в цей нелегкий час. Ми щодня просимо про посилення санкцій, надання військової, політичної та фінансової підтримки. Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях", - зауважив голова ВР.

Стефанчук додав, що Україна цінує і завжди цінувала щиру підтримку братнього грузинського народу.

"Ми знаємо, грузини завжди щирі, сміливі і відважні воїни, багато з яких сьогодні пліч-о-пліч стоять з нашими оборонцями, захищаючи Україну від російської навали. Точно як і багато українців у 2008 році стояли поруч із грузинами проти тієї ж Росії, яка зазіхнула на вашу незалежність, проковтнула шматок вашої території, вбивала ваших людей", - нагадав спікер.

Він додав, що Україна тоді з перших днів грузинського протистояння з Росією надавала підтримку Грузії: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному, і на військовому рівнях.

Стефанчук також нагадав, що завдяки українським протиповітряним системам оборони ("Бук" та "Оса") грузини боронили своє небо.

"Але ми не міряємось розмірами підтримки. Підтримка завжди має бути щирою. А кожен, хто надає таку підтримку, діє так, як дозволяють йому обставини, совість та відчуття боргу. Врешті-решт, оцінку нам, політикам, завжди дадуть наші народи та історія. Єдине, що породжує в мене відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що Друг має зробити це без запрошення", - констатував Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що влада Грузії не має наміру вводити санкції проти Російської Федерації, бо економічні обмеження проти РФ нібито не входять в інтереси країни та народу.

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