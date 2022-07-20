В Росії через санкції, які ввели після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, наближається черговий пік невдоволення кремлівським режимом.
Про це в інтерв'ю НВ повідомив експерт Іван Преображенський.
"Російська влада має свою закриту соціологію. Вона теж дещо зміщена і не завжди коректна, але вони в цілому уявляють, що кінець цього року і початок наступного - це потенційний пік невдоволення", - зазначив він.
Причиною цього стане повний дефіцит товарів, які вироблялися в Росії до виходу компаній з ринку.
Ще одним поштовхом до невдоволення стане різке зростання безробіття в країні. Незабаром західні компанії перестануть виплачувати шестимісячні бонуси за звільнення. Після цього люди опиняться без роботи і без можливості зайняти аналогічну посаду в короткі терміни.
"Йдеться про сотні тисяч людей. Насправді за мультиплікатором, це гігантське, найбільше зростання безробіття, напевно, як мінімум з 1998 року, яке буде в Росії", - наголосив політолог.
Ще однією причиною невдоволення Преображенський називає падіння рівня життя. Очікується, що всі ці фактори зійдуться в кінці року.
Нагадаємо, раніше ЗМІ показали, як "імпортозаміщення" добиває росіян.
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