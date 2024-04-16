Росія зараз не часто виводить ракетоносії на чергування в море, зазначила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь".

Російсько-українська війна триває, й наразі ракетоносії російських окупантів залишаються у пунктах базування.

Про це повідомила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. "Присутність ракетоносіїв у Чорному морі є. І треба усвідомлювати, що навіть коли вони заведені в пункти базування, вони не перестають бути небезпечними. Рівень небезпеки через них залишається неймовірно високим. Чи будуть вони виведені на бойове чергування чи ні - це питання кількох годин. І це треба пам'ятати", - сказала Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що наразі РФ не часто виводить ракетоносії на чергування в море. "Останнім часом вони не виводять ракетоносії на чергування, крім тих випадків, коли планується масована ракетно-дронова атака. І ми вже неодноразово спостерігали саме таку тенденцію. Можливо, це було пов'язано зі зміною керівництва, і такий хід був застосований як випробувальний", - говорить Гуменюк.

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За її словами, схожа ситуація й з іншими кораблями Чорноморського флоту РФ. Окупанти виводять їх в акваторію моря лише на короткочасне патрулювання, після чого негайно повертають на базу.

"Станом на зараз інформації про вихід ракетоносіїв чи будь-яких інших бойових кораблів в акваторію Чорного чи Азовського моря - не було", - підсумувала Гуменюк.

Не припиняється війна в Україні проти РФ - що треба знати

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), наступ Росії може стати серйозною проблемою для Сил оборони України, якщо Київ не отримає вчасно допомогу від США.

Газета The Wall Street Journal повідомляє, що спікер американської Палати представників Майк Джонсон планує внести до цього законодавчого органу окремі законопроекти щодо фінансування України, Ізраїлю та Тайваню для того, щоб ситуація вийшла з глухого кута.

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