Ні сам директор КБ "Вимпел", ні члени його сім'ї не перебувають під санкціями.

Незважаючи на введені західними країнами санкції проти чиновників РФ, багатьох з них це не торкнулося - дочка директора російського ракетобудівного бюро навчається в США і їздить по всьому світу.

Так, видання "Медуза" опублікувало матеріал "Команди Навального", в якому розслідується інформація про сім'ю директора оборонного КБ "Вимпел" Миколи Гусєва. Це бюро розробляє ракети для повітряних цілей і виробляє ракети для нанесення ударів по цілях на землі.

У розслідуванні наголошується, що 20-річна дочка Гусєва з 2021 року живе в США і навчається в університеті Майамі, де рік навчання коштує близько 60 тисяч доларів.

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"Дівчина захоплюється гольфом і грає в нього по всьому світу. У Майамі вона живе в 70-метровій квартирі, оренда якої коштує близько 3500 доларів", - йдеться в розслідуванні.

Також у розслідуванні йдеться про великий автопарк сім'ї Гусєвих - два "мерседеси" самого директора, "ягуар" його дружини, і "роллс-ройс", отриманий падчеркою на день народження

Підкреслюється, що ні сам Микола Гусєв, ні члени його сім'ї не перебувають під санкціями.

Санкції проти Росії - останні новини

Західні країни продовжують вводити нові санкції проти Росії. Так, Великобританія 19 травня оголосила новий пакет санкцій, до якого увійшли 86 осіб і організацій, пов'язаних з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами РФ.

Крім того, ЄС у своєму 11-му пакеті санкцій планує зосередитися на запобіганні обходу Росією вже введених санкцій.

Також США додали 71 компанію в антиросійський "чорний список".

Про нові санкції оголосила також Австралія. Вони торкнуться зокрема, таких російських компаній-гігантів, як "Роснефть", "Северсталь", найбільшої золотодобувної компанії РФ "Полюс" та інших.

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